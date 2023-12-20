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11:37, 20 декабря 2023Забота о себе

Врачи перечислили преимущества отказа от алкоголя на один месяц

Фото: Anna Bratiychuk / Unsplash

Отказ от алкоголя всего на один месяц поможет меньше пить после завершения периода трезвости, считает врач телемедицины, психолог Эшли Пэна. Другие преимущества временного воздержания от спиртного она перечислила журналу Men's Health.

Пэна рассказала, что в мире миллионы людей с 1 января на один месяц отказываются от алкоголя, и призвала последовать их примеру. По ее словам, многие из тех, кто попробовал не пить с Нового года, заметили, что после окончания периода трезвости стали реже тянуться к выпивке, хотя раньше выпивали в умеренных или больших количествах. «"Трезвый январь" помогает обратить внимание на то, как часто человек обычно пьет и почему не может остановиться. Период трезвости может сделать употребление алкоголя выбором, а не привычкой», — объяснила психолог.

Пэна уверена, что значительные изменения в организме произойдут, даже если отказаться от спиртного всего на месяц: человек станет лучше спать, у него улучшится настроение, он будет бодрее и энергичнее. Кроме того, продолжила психолог, ему будет проще общаться с окружающими, исчезнет тревожность и появится способность правильно оценивать свои и чужие эмоции.

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Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Ротонья Карр добавила, что воздержание от спиртного также полезно для физического здоровья. По ее словам, за четыре недели начнут восстанавливаться клетки печени, улучшится метаболизм и снизится инсулинорезистентность.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Екатерина Улитина
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