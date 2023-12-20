Жители описали момент обрушения дома в центре Санкт-Петербурга

Жительница Петербурга об обрушении дома: будто произошло землетрясение

Жители Санкт-Петербурга рассказали об обрушении дома на Гороховой улице в центре города. Их слова приводит 78.ru.

«Мы спали, как будто землетрясение [по]чувствовали. А потом встали, смотрим, что дом разрушен», — описала женщина.

Мужчина, который живет близ обрушившегося дома, сообщил, что видел пострадавшего — его несли пожарные, скорой помощи на месте происшествия в тот момент еще не было.

Шестиэтажный расселенный дом на Гороховой обрушился в ночь на среду, 20 декабря. Это было второе за сутки обрушение конструкций в здании. Из соседнего дома после ЧП эвакуировали 27 жильцов.