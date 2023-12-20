Среда обитания
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13:15, 20 декабря 2023Среда обитания

Жители российского региона увидели в небе «комету»

В небе над Хабаровском заметили усеченное гало

В небе над Хабаровском заметили редчайшее погодное явление — усеченное солнечное гало. Видео опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, что на некотором расстоянии от солнца расположена аура света. За линией свечения видны «сгустки» солнечного света со шлейфами — они расположены симметрично справа и слева от Солнца.

Отмечается, что явление изначально было «обычным» гало, а затем переросло в усеченное. Причиной появления гало синоптики назвали мороз в минус 27 градусов и влажность.

Гало может создавать круг света вокруг Солнца и Луны. Свечение появляется при прохождении лучей через микроскопические частицы воды или льда, содержащиеся в атмосфере. Гало, таким образом, появляется при сочетании мороза с высокой влажностью. Явление может возникать и летом, в этом случае свет отражается в водяных парах.

Ранее гало заметили в небе над Воркутой, где температура также опускалась до минус 27 градусов.

Необычное солнечное гало наблюдали также в одном из сел Якутии. На кадрах видно, что одно кольцо солнечного света оказалось вокруг солнца, другое — над самой деревней.

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      Мария Черкасова
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