Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:23, 21 декабря 2023Бывший СССР

Алиев определил судьбу Карабаха

Президент Азербайджана Алиев: мы в Карабахе навечно
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед матчем 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди, заявил, что азербайджанцы останутся жить в Нагорном Карабахе навсегда. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

«Четыре года назад некоторые люди на этом стадионе говорили, что Карабах — это Армения, и точка. Мы доказали им, что Карабах — это Азербайджан», — сказал Алиев. Он считает, что предстоящий футбольный матч имеет большое символическое значение, и азербайджанцы останутся победителями вне зависимости от его исхода.

Над Нагорным Карабахом будет вечно развиваться азербайджанский флаг, уверены в Баку, а «вся символика сепаратизма была выброшена на свалку истории».

Раннее стало известно, что Баку планирует переселить в Нагорный Карабах 140 тысяч человек к концу 2026 года. Также 21 декабря министр экономики Микаил Джаббаров рассказал о контрактах Азербайджана с турецкими компаниями на ремонтные работы в Карабахе на сумму в 3,4 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин открыл мегатрассу до Казани. Сколько будет стоить проезд по М-12?

      «Мощный китаец» помог россиянам разбогатеть

      Собчак объяснила последние изменения во внешности словами «немножко разжирела»

      ВСУ нанесли удар по университету в центре Донецка

      В Грузии протестующие начали акцию с сожжением флагов ЕС

      Назван срок разблокировки иностранных активов россиян

      Россияне отвернулись от жилья в Москве

      Власти собрались инвестировать в экономику триллионы рублей россиян

      ВСУ выпустили ракету по территории России

      МВД и Роскомнадзор попросили проверить вечеринку Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости