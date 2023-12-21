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03:44, 21 декабря 2023Мир

В Германии ответили Блинкену из-за Украины

Немецкий бизнесмен Дотком призвал не доверять США после слов Блинкена об Украине
Ким Дотком

Ким Дотком . Фото: Nigel Marple / Reuters

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби и официального представителя Госдепа Мэттью Миллера, которые заявили, что у США нет «волшебного горшочка с деньгами» для помощи Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению Доткома, Украина понесла огромные потери в опосредованном конфликте США, который никогда ее не касался. Поэтому он призвал не доверять США после слов Блинкена и других об Украине.

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«Извините, Украина, "волшебного горшка с деньгами для вас нет. США полностью облажались с Украиной», — заключил бизнесмен.

Ранее Блинкен заявил, что у Вашингтона есть «очень четкий план» развития Украины, который предполагает, что в дальнейшем ей не придется помогать в том же объеме, что и сейчас. По его мнению, эта поддержка позволит Киеву войти в стадию, когда он сам «сможет стоять на ногах».

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      Марина Совина
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