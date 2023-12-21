«Украина сможет стоять на собственных ногах» США придумали план развития, чтобы в дальнейшем не выделять Киеву деньги

Блинкен согласился с Путиным, что помощь Запада играет ключевую роль для Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть «очень четкий план» развития Украины, который предполагает, что в дальнейшем ей не придется помогать в том же объеме, что и сейчас. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам работы Госдепартамента за уходящий год.

У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости Энтони Блинкен госсекретарь США

Глава ведомства подчеркнул, что США и союзники должны помочь Киеву пережить зиму, весну и лето, эта поддержка позволит государству войти в стадию, когда оно само «сможет стоять на ногах».

Блинкен согласился с Путиным в вопросе о помощи Украине

Энтони Блинкен согласился с президентом России Владимиром Путиным в вопросе помощи Украине и отметил, что поддержка западных союзников, в первую очередь США, играет ключевую роль в способности республики продолжать боевые действия.

В одном и только одном я согласен с Путиным: продолжающаяся поддержка США имеет критически важное значение для того, чтобы украинские военные продолжали сражаться Энтони Блинкен госсекретарь США

Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в военном, экономическом и демократическом отношении. При этом он указал, что 90 процентов предоставленной Украине помощи в области безопасности было потрачено в Соединенных Штатах, это пошло на пользу американскому бизнесу, рабочим и укреплению оборонно-промышленной базы.

19 декабря Путин выступил на коллегии Минобороны. Он заявил, что Россия будет вести какие-либо переговоры с Украиной или Западом, исходя из собственных интересов.

Глава государства также рассказал о растраченных резервах Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Противник растратил резервы, пытаясь доказать хозяину результаты», — отметил президент.

У США практически закончились время и деньги на оказание помощи Украине

Блинкен заявил, что у США практически закончились возможности по оказанию помощи Украине, поэтому Конгресс должен как можно скорее рассмотреть вопрос о выделении средств для помощи Киева.

У нас почти закончились деньги, которые нам необходимы, и у нас почти закончилось время Энтони Блинкен госсекретарь США

Глава госдепартамента признал, что не может точно сказать, когда закончатся оставшиеся средства.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что Белый дом надеется на утверждение Конгрессом дополнительных ассигнований для помощи Украине в январе, однако время не на стороне США.

Конгресс до сих пор не утвердил запрос о помощи Украине

Запрос Белого дома о дополнительных ассигнованиях, в том числе 61 миллиарда долларов на нужды Украины, до сих пор не утвержден в Конгрессе. Республиканская оппозиция требует взамен согласовать радикальную миграционную реформу.

Из-за внутренних разногласий республиканцев и демократов по проблемам миграции из Мексики законодатели Конгресса США не смогли обсудить проблемы с предоставлением чрезвычайного пакета финансовой помощи Украине до наступления рождественских каникул, поэтому переговорщики от обеих партий решили отложить слушания на январь 2024 года.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что США смогут одобрить новый пакет помощи Украине до конца 2023 года.

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что у Соединенных Штатов нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы продолжать черпать помощь Украине в отсутствие решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях на эти цели.

Финансовый контролер Пентагона Майкл Маккорд сообщил, что средства в фонде военной помощи для Украины закончатся к 30 декабря.

