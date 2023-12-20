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20:54, 20 декабря 2023Мир

Блинкен согласился с Путиным в вопросе помощи Украине

Блинкен согласился с Путиным в решающем значении помощи США для Украины
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с президентом России Владимиром Путиным в вопросе важности помощи Украине. Об этом пишет ТАСС.

«В одном и только одном я согласен с Путиным: постоянная поддержка Америки имеет решающее значение для того, чтобы (...) солдаты и граждане Украины продолжали борьбу», — сказал он.

По его словам, Белый дом продолжит поддерживать Киев в военном, экономическом и демократическом отношении. Тем не менее 90 процентов помощи в области безопасности, которую США поставили Украине, было потрачено в Соединенных Штатах, и это пошло на пользу американскому бизнесу, рабочим, сообществам, укреплению оборонно-промышленной базы.

Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер призвал Запад прислушаться к словам президента России Владимира Путина о Киеве, а не продолжать верить в победу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Виктория Кондратьева
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