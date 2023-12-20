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14:36, 20 декабря 2023Мир

В США призвали Запад прислушаться к словам Путина об Украине

Экс-разведчик Шаффер: Запад должен прислушаться к словам Путина об Украине

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Запад должен прислушаться к словам президента России Владимира Путина о Киеве, а не продолжать верить в победу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер Youtube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«В правительстве России обсуждают условия капитуляции Украины, а Запад притворяется, что все хорошо, что им нужно продолжать оказывать финансовую помощь. Это сумасшествие. Путин провел ежегодную четырехчасовую конференцию, общаясь с народом и СМИ. Разве в наших интересах после этого притворяться, что Россия не выигрывает?» — отметил бывший разведчик.

Шаффер также указал, что западные СМИ до сих пор игнорируют высказывания Путина. По его мнению, подобная политика является безумием.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер призвал Запад внимательно слушать Путина, чтобы понять позицию Москвы по Украине. Он также подчеркнул, что российский лидер четко говорит о том, что намеревается делать Россия.

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      Максим Габриелян
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