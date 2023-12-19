Путин признал, что Запад переиграл Россию на Украине после 2014 года. И обещал «не отдать свое»

Путин признал, что Запад переиграл Россию на Украине после 2014 года

Запад в некотором смысле переиграл Россию в ситуации на Украине, начиная с 2014 года. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны. Он говорил об этом в контексте срыва реализации Минских соглашений об урегулировании ситуации в Донбассе.

По мнению Путина, если бы украинские власти «и их хозяева на Западе» пошли на реализацию Минских соглашений, конфликт Киева с востоком Украины можно было бы нормализовать, и территориальная целостность страны восстановилась бы в полном объеме.

Но они не пошли на это, они сразу же развязали там фактически войну Владимир Путин президент России

Он также отметил, что российская сторона изначально не «делала ничего», но постепенно была вынуждена втянуться в целях защиты людей, «чтобы их там всех не истребили».

Путин посчитал, что таким образом Украину «втягивали» в НАТО

По словам президента, Запад «с удовольствием» наблюдал за ситуацией на Украине, и как раз в этом смысле переиграл РФ. Все это вынудило Россию на ответные действия. Позднее же произошел публичный отказ от исполнения Минских соглашений.

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«Западные лидеры признали, что это была завеса, чтобы строить современные Вооруженные силы Украины. А для чего? А вот это вторая часть Марлезонского балета. Чтобы втащить Украину в НАТО», — такое объяснение привел Путин. Он указал, что для России присоединение соседней страны к Североатлантическому альянсу неприемлемо «даже через 10-15 лет».

В завершение своей речи на заседании коллегии Путин отметил, что «история все расставит на места», однако Россия «своего не отдаст». Последнюю фразу он призвал всех понять, скорее всего, обращаясь к западным странам.

Ранее Путин также заявлял, что Украина истребляла русских в Донбассе «под аплодисменты Запада» и не собиралась выполнять Минские соглашения.

Меркель и Олланд называли Минские соглашения попыткой дать Украине время

В 2022 году экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения были заключены, чтобы «дать Украине время» и стать сильнее. По ее словам, всем участникам Минских соглашений было ясно, что вооруженный конфликт на востоке Украины был не решен, а лишь заморожен, однако это дало Киеву «драгоценное время». Меркель была среди тех, кто подписывал «Минск-2» в 2015 году.

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Вскоре о подобном же высказался и бывший президент Франции Франсуа Олланд, также участвовавший в переговорах и заключении того соглашения. По его мнению, Минские соглашения можно назвать попыткой дать Киеву время на усиление своей армии.

Первые Минские соглашения были подписаны Россией, Украиной и ОБСЕ при участии представителей ДНР и ЛНР в 2014 году. В 2015 году были подписаны вторые Минские соглашения, уже с участием лидеров Германии и Франции.