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22:13, 20 декабря 2023Мир

В НАТО высказались о новом пакете помощи для Украины в этом году

Столтенберг: НАТО надеется, что США одобрят новый пакет помощи Киеву в этом году
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Bernd Elmenthaler / Global Look Press

НАТО надеется, что США смогут одобрить новый пакет помощи Украине до конца 2023 года, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN.

Он выразил надежду на то, что вопрос о помощи Киеву решится в этом году. «Конечно, было бы гораздо лучше, если бы Конгресс США смог принять решение по новому пакету помощи для Украины до Рождества», — высказался политик.

Ранее издание Financial Times (FT) сообщало, что из-за внутренних разногласий республиканцев и демократов по проблемам миграции в Конгрессе США не смогли обсудить проблемы с предоставлением чрезвычайного пакета финансовой помощи Украине до наступления рождественских каникул.

Как указали источники, переговорщики от обеих партий решили отложить слушания на январь 2024 года.

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      Марина Совина
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