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21:44, 21 декабря 2023Спорт

Чемпионка ОИ из России оценила выступление на Играх-2024 в нейтральном статусе

Чемпионка ОИ Дьяченко заявила что на Игры-2024 надо ехать под любым флагом

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фехтованию Екатерина Дьяченко оценила целесообразность выступления россиян на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Ее слова приводит ТАСС.

«Я как спортсмен считаю, что на Олимпиаду надо ехать под любым флагом, потому что та огромная работа, которая проделана спортсменами, не должна пропасть зря — ребята должны получить свой шанс», — заявила Дьяченко. Россиянка отметила, что вдвойне будет поддерживать соотечественников, которые поедут на Олимпиаду во Францию.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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      Алексей Гусев
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