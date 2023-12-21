Доктор Мясников отреагировал анекдотом на введение масочного режима в Петербурге

Врач Мясников процитировал анекдот, комментируя масочный режим в Петербурге

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников прокомментировал введение масочного режима в Санкт-Петербурге. В посте, опубликованном в Telegram, специалист процитировал анекдот.

«Анекдот старый вспомнил: "Что сказал папа, когда упал с лестницы?" — "Мат пропускать?" — "Конечно!" — "Тогда ничего!"» — отреагировал доктор на введение масочного режима в Санкт-Петербурге.

Ранее в Роспотребнадзоре разъяснили, что речи об обязательном масочном режиме в городе не идет. В службе подчеркнули, что эта мера связана с дополнительной профилактикой гриппа, ОРВИ, COVID-19 и пневмонии.

20 декабря в Санкт-Петербурге ввели масочный режим. Из документа, подписанного главным государственным санитарным врачом по городу Наталией Башкетовой, стало известно, что средства индивидуальной защиты необходимо использовать во время массовых мероприятий. Кроме того, маски предписали носить в стационарах и больницах.