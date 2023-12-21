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16:36, 21 декабря 2023Силовые структуры

Двум российским экс-следователям выбрали наказание за расправу во время драки

В Челябинске экс-следователям запросили наказание за убийство мужчины в драке

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Челябинске гособвинение запросило наказание для двух бывших следователей регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщает Ura.ru.

Кирилл Зубков и Дмитрий Зыков обвиняются в расправе над мужчиной во время драки. Зубкова хотят отправить в колонию строгого режима на восемь лет, а для Зыкова грозит наказание в виде полутора года принудительных работ. Прокурор заявил, что вина мужчин полностью доказана. При этом обвиняемые ее не признали.

28 мая 2022 года между двумя компаниями завязалась пьяная драка, в результате которой Зубков и Зыков причинили травму 30-летнему мужчине, которая лишила его жизни. Следователей задержали и отправили под стражу. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

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