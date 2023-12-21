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00:37, 21 декабря 2023Спорт

Головин получил прямую красную карточку в матче чемпионата Франции

Александр Головин получил прямую красную карточку в матче чемпионата Франции

Фото: Panoramic / Reuters

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин получил прямую красную карточку в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 51-й минуте матча против хавбека грубо нарушил правила Арон Деннум, а россиянин в ответ, лежа на газоне, ударил соперника ногой. Главный арбитр удалил Головина за неспортивное поведение.

На момент публикации новости в матче идет 76-я минута. «Монако» ведет со счетом 2:1.

В текущем сезоне Головин провел 15 игр в чемпионате Франции. Россиянин отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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      Алексей Гусев
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