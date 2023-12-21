Голый по пояс глава российского региона обратился к подписчикам на видео
Глава Мурманской области Чибис записал видеообращение из проруби
Голый по пояс глава Мурманской области Андрей Чибис записал видеообращение к подписчикам из проруби. Ролик он разместил в Telegram.
На кадрах губернатор дважды окунается в ледяную воду. Затем он призывает голосовать за Мурманск в конкурсе «Молодежная столица России».
«На севере — жить!» — заявляет Чибис и показывает большой палец.
Ранее в Якутии двое мужчин искупались в проруби в 50-градусный мороз и попали на видео. На кадрах один из россиян окунается в ледяную воду, которая уже начала покрываться льдом. «Морж из Новокузнецка и морж из Якутска», — говорит голос за кадром.