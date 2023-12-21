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10:12, 21 декабря 2023Россия

Избирательный штаб Путина заработал в Гостином дворе

«Известия»: избирательный штаб Владимира Путина начал работу в Гостином дворе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Избирательный штаб действующего президента России Владимира Путина начал работу в Гостином дворе в Москве, передают «Известия» в четверг, 21 декабря.

Как выяснило издание, в штабе будут находиться его руководство и волонтеры, работа будет вестись круглосуточно.

Логотип президентской кампании Путина оформили в этот раз в цветах триколора: страна, фамилия и год — 2024, пишет РИА Новости.

Сопредседателями избирательного штаба Путина на предстоящих выборах президента стали художественный руководитель Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента Донецкой народной республики (ДНР) полковник Артем Жога и главный врач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

20 декабря стало известно, что группу избирателей в поддержку Путина на выборах зарегистрировали в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Кандидатуру Путина, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, единогласно поддержала инициативная группа избирателей в количестве более 700 человек.

С 15 по 17 марта 2024 года пройдут первые в истории России трехдневные президентские выборы.

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      Анна Щербакова
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