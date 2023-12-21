Киркоров посетил вечеринку Ивлеевой в костюме-сетке со стразами

Российский певец Филипп Киркоров посетил вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой в откровенном наряде со стразами. Роликом с мероприятия поделилась ведущая Ольга Орлова на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летний артист вышел в свет в прозрачном костюме-сетке, надетом поверх облегающего комбинезона, ткань которого покрывал принт в виде татуировок. В качестве обуви исполнитель выбрал блестящие туфли бренда Balenciaga, а завершали его образ широкие очки. Кроме того, он надел множество аксессуаров, в том числе массивное колье и браслеты.

«Хоть меня в Balenciaga и не пускают, но я не могу отказать себе в такой роскоши», — пошутил Киркоров, позируя рядом с певицей Лолитой Милявской. «Farfetch [иностранный маркетплейс] нам в помощь», — отметила она.

Ранее в декабре Киркоров подарил популярной блогерше колье за восемь миллионов рублей. На размещенных кадрах видно, как исполнитель надел драгоценность с массивным камнем на шею инфлюэнсерше Маргарите Овсянниковой.