Лавров объяснил значимость создания палестинского государства

Лавров: палестинское государство нужно для того, чтобы исключить кризисы

Необходимо раз и навсегда решить вопрос о создании палестинского государства, чтобы исключить возможность повторения кризисов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

При этом, по его словам, западные страны «не сильно готовы» стараться в интересах создания палестинского государства. Страны, которые действительно в этом заинтересованы, — это Россия, Тунис и в целом члены Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества, отметил Лавров.

Он напомнил, что США «даже простую резолюцию, которая сейчас обсуждается в Совете Безопасности, о прекращении огня и обеспечении гуманитарной помощи блокируют уже не первый раз».

«Тему создания палестинского государства пытаются "утопить" в различных сомнительных инициативах о созыве одной конференции, другой, основанных на принципах, которые расходятся с принципами, заложенными в резолюциях Совета Безопасности», — добавил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ключом решения проблемы на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства. Также он отметил, что в США есть много политиков и экспертов, которые считают верным идти по пути создания независимого государства, такое мнение высказывают и в Израиле. Однако, добавил президент, верх берут те, кто десятилетиями пытается решить проблему методом силы, что приводит к трагическим последствиям.