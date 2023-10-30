Путин назвал ключ к решению ближневосточного конфликта

Путин: создание палестинского государства является ключом к решению конфликта

Ключом решения проблемы на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, позиция Москвы по Ближнему Востоку никогда не имела корысти. Он указал на то, что российская сторона говорит о своих взглядах открыто, и они не меняются из года в год. «Ключ к решению конфликта — в создании суверенного независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства», — назвал политик секрет успеха.

Он добавил, что в подходах РФ к решению ближневосточного кризиса никогда «не было корысти, интриг и двойного дна».

Ранее Путин заявил, что политика США на Ближнем Востоке потерпела провал. По его словам, США отошли от международных инструментов по урегулированию политических проблем в регионе.