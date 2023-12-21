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15:27, 21 декабря 2023Мир

Лавров пообещал Западу ответные конфискации активов

Лавров: Россия может пойти на зеркальные меры в случае конфискации активов

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

России может пойти на ответную конфискацию западных активов в случае, если ФРГ или другие страны Запада решат конфисковать российские активы, чтобы затем направить их на Украину. Подобные зеркальные меры со стороны Москвы пообещал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Европейцы все-таки сохранили какие-то признаки уважения своих законов, поэтому медлят с этими решениями [о конфискации]. Но, по нашим данным, американцы в закрытых контактах объясняют им как эти законы поменять, чтобы взять все и окончательно своровать. Посмотрим. Министр финансов России Антон Силуанов сегодня комментировал похожую тему и сказал, что в случае, если такая конфискация физически состоится, у нас есть что конфисковать в ответ», — гарантировал министр.

Ранее стало известно о планах Генеральной прокуратуры Германии конфисковать часть замороженных российских активов для пополнения за счет этих средств государственного бюджета и отправки части этих денег правительству Украины. Отмечается, что под изъятие могут попасть средства НРД, депозитария Мосбиржи, а общая сумма замороженных российских активов составляет более 720 миллионов евро.

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      Виктория Кондратьева
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