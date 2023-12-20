Германия решила пополнить госбюджет за счет активов России

Генпрокуратура Германии решила изъять часть активов России на 720 миллионов евро

Генеральная прокуратура Германии хочет конфисковать часть замороженных российских активов на сумму более 720 миллионов евро и пополнить за счет этих средств государственный бюджет. Соответствующий запрос организация подала в суд Франкфурта-на-Майне, пишет Der Spiegel.

Под изъятие могут попасть средства НРД, депозитария Мосбиржи. В июне 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) попал под санкции Евросоюза, а его активы были заморожены.

«Дочка» Мосбиржи пыталась вывести деньги в день внесения НРД в санкционный список на счет в Commerzbank другой «дочки» биржи — Национального клирингового центра. Соответствующее распоряжение поступило в немецкий филиал крупного американского банка J.P. Morgan. Однако банк не осуществил перевод.

Попытка перевести средства рассматривается как обход санкций Евросоюза. В связи с этим прокуратура просит суд конфисковать активы.

Под риск быть конфискованными попадают все заблокированные почти за два года российские активы. Financial Times узнала, что западные страны могут легализовать изъятие замороженных суверенных активов страны, признав себя пострадавшими от боевых действий на Украине. Речь идет о 260 миллиардах евро активов Центробанка России. Большая часть средств (210 миллиардов евро) находится в Европе.

