Мать оставившего послание в Марьинке Рудакова решила увековечить его память

Мать оставившего послание в ДНР Рудакова решила увековечить его память в части

Ольга Рудакова — мать бойца Романа Рудакова из Батайска Ростовской области, который оставил прощальное послание в Марьинке Донецкой народной республики (ДНР) и попросил помочь его родственникам, решила увековечить его память в воинской части, передает «Российская газета».

Камень, на котором российский военнослужащий написал свои последние слова, установят на территории воинской части. В Батайске семью Рудакова навестили сослуживцы и корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу взял под личный контроль помощь родным бойца. Так, в скором времени ведомство пообещало выделить новую квартиру младшему брату Рудакова, имеющему инвалидность. Лечением его также обещали заняться.

Классный руководитель оставившего последнюю просьбу на стене в Марьинке 22-летнего военного из Батайска поделилась воспоминаниями о нем. По словам учительницы, Рудаков был воспитанными и скромным человеком.

По данным военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы держали оборону до последнего патрона.

Когда кирпич с письмом обнаружили, было принято решение достать его и установить в штабе рядом со знаменем части. Саму надпись законсервируют. Этим займутся специалисты из Ростовского областного музея краеведения.