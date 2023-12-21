В одной стране заявили о необходимости обойти антироссийские санкции

В Индонезии заявили о необходимости обойти запрет США на торговлю с Россией

Индонезия должна обойти запрет на торговлю с недружественными США нациями. Об этой необходимости заявил генеральный секретарь правящей партии страны Демократической партии борьбы (PDI-P) Хасто Кристианто, его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, Индонезия должна обойти федеральный закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), согласно которому любая страна, ведущая дела с недружественными нациями, сама попадает под санкции.

«Прямо сейчас мы, как страна, должны увеличить долю участия в решении глобальных проблем и быть более активными в инициировании диалога для содействия разрешению конфликтов. Индонезия должна поучиться у Индии, которая способна использовать свою дипломатию, чтобы избежать санкций», — объяснил он.

По словам Кристианто, наличие массы «международных правил» делает Индонезию зависимой от влияния внешних сил. Стране необходимо установить баланс во внешней политике, чтобы «освободиться от зависимости, созданной продиктованными внешними силами правилами».

«Мы должны проводить нашу внешнюю политику без всякого "фактора страха", без страха перед какими-либо санкциями. Пусть мир станет более равным и справедливым», — добавил он.

В 12-м пакете антироссийских санкций власти Евросоюза (ЕС) ввели во внешнюю торговлю правило No Russia. Экспортерам запретили осуществлять реэкспорт «чувствительных» категорий товаров из третьих стран на российский рынок. До недавнего времени это было лишь рекомендацией, теперь ограничения обязательны.

Ранее стало известно об ужесточении правил поставок санкционных товаров через Белоруссию и Россию со стороны Литвы. Таможня прибалтийской страны заставит подтверждать происхождение товара и указывать в декларации конечного покупателя. В противном случае такие товары не выпустят за пределы ЕС.