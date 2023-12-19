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10:55, 19 декабря 2023Экономика

Евросоюз ввел во внешнюю торговлю правило No Russia

Евросоюз в 12-м пакете санкций запретил экспортерам осуществлять реэкспорт в РФ

Фото: Albert Gea / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) в 12-м пакете антироссийских санкций ввели во внешнюю торговлю правило No Russia. Согласно его условиям, экспортерам запрещается осуществлять реэкспорт «чувствительных» категорий товаров из третьих стран на российский рынок, сообщается в заявлении Совета ЕС.

До недавнего времени подобные оговорки носили статус рекомендаций европейских властей, однако в 12-м пакете антироссийских санкций за ними закрепили обязательный характер. Такие ограничения также подразумевают запрет на реэкспорт продукции в третьи страны для дальнейшего использования в России.

Новое обязательное условие должно быть включено в новые экспортные контракты к 20 марта 2024 года. Если же сделка заключена до 19 декабря 2023-го, то запрещающая реэкспорт оговорка должна быть введена в него к 20 декабря 2024 года либо раньше, если контракт истекает до этого срока и продлевается.

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При этом подобная оговорка не понадобится в случае экспорта продукции в страны-партнеры ЕС. Речь идет о поставках продукции в США, Великобританию, Японию, Южную Корею, Австралию, Канаду, Новая Зеландию, Норвегию и Швейцарию, заключили в Совете Евросоюза.

Об утверждении нового пакета европейских санкций в отношении России стало известно 18 декабря. Новые ограничения затронули высокодоходные сектора российской экономики и усложнили обход предыдущих санкций Евросоюза.

Ранее стало известно об ужесточении правил поставок санкционных товаров через Белоруссию и Россию со стороны властей Литвы. Согласно новым требованиям представителей таможенной службы прибалтийской страны, компаниям или физическим лицам при экспорте (реэкспорте) или транзите необходимо будет подтверждать происхождение товара и указывать в декларации конечного покупателя. В противном случае такие товары не выпустят за пределы Евросоюза (ЕС).

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      Анатолий Акулов
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