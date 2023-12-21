Навка заявила о запугивании украинскими спецслужбами ее родственников

Татьяна Навка заявила, что ее родственников запугивали украинские спецслужбы

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что ее родственников запугивали украинские спецслужбы. Ее слова приводит РИА Новости.

«К ним даже приходили все эти службы, задавали всевозможные вопросы, проводили допросы, пугали как-то», — рассказала бывшая спортсменка. Она добавила, что после начала специальной военной операции некоторые ее друзья с Украины долго с ней не разговаривали, однако потом общение возобновилось.

Навка родилась в украинском Днепропетровске в 1975 году. После распада СССР она выступала за Белоруссию, а с 1998 года — за Россию. Экс-фигуристка замужем за пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

Навка выиграла золото Олимпийских игр-2006 в танцах на льду вместе с Романом Костомаровым. Также она двукратная чемпионка мира и трехкратная — Европы. В последние годы фигуристка занимается постановкой и участием в собственных ледовых шоу.