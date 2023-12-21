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23:42, 21 декабря 2023Спорт

Названы самые высокооплачиваемые спортсменки 2023 года

Ига Швентек названа самой высокооплачиваемой спортсменкой 2023 года

Фото: MIKE SEGAR / Reuters

Польская теннисистка Ига Швентек названа самой высокооплачиваемой спортсменкой по итогам 2023 года. Рейтинг составил журнал Forbes.

Первая ракетка мира заработала 23,9 миллиона долларов до вычета налогов и агентских вознаграждений. Из них 9,9 миллиона составили призовые за выступления на турнирах, еще 14 миллионов польской спортсменке принесли спонсорские контракты.

На втором месте с 22,1 миллиона дохода расположилась китайская фристайлистка Эйлин Гу, которой спортивные соревнования принесли 100 тысяч долларов. Остальное она заработала на рекламных контрактах. Тройку самых высокооплачиваемых спортсменок замкнула американская теннисистка Кори Гауфф — 21,7 миллиона долларов (6,7 + 15).

В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира девять представляют теннис. Россиянок среди них нет.

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      Алексей Гусев
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