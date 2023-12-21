Названы самые высокооплачиваемые спортсменки 2023 года

Ига Швентек названа самой высокооплачиваемой спортсменкой 2023 года

Польская теннисистка Ига Швентек названа самой высокооплачиваемой спортсменкой по итогам 2023 года. Рейтинг составил журнал Forbes.

Первая ракетка мира заработала 23,9 миллиона долларов до вычета налогов и агентских вознаграждений. Из них 9,9 миллиона составили призовые за выступления на турнирах, еще 14 миллионов польской спортсменке принесли спонсорские контракты.

На втором месте с 22,1 миллиона дохода расположилась китайская фристайлистка Эйлин Гу, которой спортивные соревнования принесли 100 тысяч долларов. Остальное она заработала на рекламных контрактах. Тройку самых высокооплачиваемых спортсменок замкнула американская теннисистка Кори Гауфф — 21,7 миллиона долларов (6,7 + 15).

В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира девять представляют теннис. Россиянок среди них нет.