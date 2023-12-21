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01:19, 22 декабря 2023Мир

Очевидец рассказал о поведении полиции при стрельбе в Праге

Очевидец: полиция не предупредила людей в районе стрельбы в Праге об опасности
Полиция на месте стрельбы

Полиция на месте стрельбы. Фото: DanaKesnerova/XinHua/Global Look Press

Очевидец стрельбы в Пражском университете рассказал РИА Новости, что полиция никак не предупреждала людей о произошедшем. Из-за этого большое число пешеходов находились в непосредственной близости от места трагедии.

По словам очевидца, работающего в Праге архитектором, о произошедшем он с женой узнал из новостей, хотя находился совсем рядом с Карловым университетом, где была устроена стрельба.

Стрельбу на философском факультете Карлова университета открыл 24-летний Давид Козак, он покончил с собой в здании университета. В результате стрельбы погибли 14 человек, 25 получили ранения. По мнению властей республики, стрельба никак не связана с терроризмом или оргпреступностью, добавляет ТАСС.

Предположительно, Козак вел Telegram-канал на русском языке, где делился планами устроить шутинг. Не исключено, что это молодого человека подтолкнули похожие случаи, в частности, в России.

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      Марина Совина
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