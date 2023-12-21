Осужденный в России американец Уилан заявил о чувстве брошенности США

Осужденный в России американец Уилан заявил, что США бросили его

Американец Пол Уилан, осужденный в России по обвинению в шпионаже, заявил, что чувствует себя брошенным из-за отсутствия подвижек в возможном обмене между РФ и США. Его слова приводит BBC.

«Я знаю, что у США есть самые разные предложения [по обмену], но это не то, чего хотят русские. Поэтому Штаты ходят туда-сюда, словно швыряют спагетти в стену, чтобы посмотреть, что из этого прилипнет», — высказался Уилан.

Он считает, что США «практически бросили» его, совершив много ошибок, а все обещания вернуть его домой оказались пустыми. Уилан призвал американскую сторону приложить больше усилий для этого.

«Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь утекает. Прошло пять лет! С каждым случаем мое дело отходит в конец очереди. И на данный момент это очень тревожно», — добавил он.

Ранее адвокат Уилана Владимир Жеребенков тоже считает, что США не прикладывают достаточных усилий для обмена его подзащитного. «Видимо, какая-то высокая политика, выборы [президента США Джо] Байдена и так далее», — предположил он.

В начале декабря стало известно, что США передали России новое существенное предложение по обмену Пола Уилана, однако российская сторона его отвергла.