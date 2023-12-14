Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:32, 14 декабря 2023Мир

США обвинили в недостаточных усилиях для обмена Уилана

Адвокат Уилана: США не прикладывают достаточных усилий для его обмена
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

США не прикладывают достаточных усилий для обмена американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж в России. В этом Вашингтон обвинил адвокат иностранца Владимир Жеребенков, передает РИА Новости.

«Вопросы обмена решаются без нас, но я знаю, что вначале, сразу после приговора, американская сторона очень активно решала вопрос об обмене Пола. Мы были в посольстве и даже не стали сначала обжаловать приговор, чтобы не затормозить этот процесс», — сказал он.

Потом «почему-то американская сторона ушла в сторону», добавил юрист. «Видимо, какая-то высокая политика, выборы [президента США Джо] Байдена и так далее», — предположил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, назвал некорректными высказывания о содержании Эвана Гершковича и Пола Уилана без суда и следствия.

Гражданин США Пол Уилан был осужден в России за шпионаж в 2020 году и отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Это пробелы, которые не должны были быть допущены Минобороны» Путин рассказал о главной проблеме с ЧВК

      Путин раскрыл объем урожая российского зерна в 2023 году

      Путин пообещал продлить «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток

      Саундтрек к «Слову пацана» в исполнении «Цоя» стал популярен в сети

      Любителей спортзалов предупредили об опасной привычке

      Путин рассказал о растекающемся по Украине российском газе

      В России призвали создать орган для интеграции мигрантов

      Россиянин 15 лет насиловал сестру жены и получил длительный срок

      Путин порассуждал об обращении к самому себе в 2000 году

      В Финляндии захотели снова закрыть все КПП на границе с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости