США обвинили в недостаточных усилиях для обмена Уилана

Адвокат Уилана: США не прикладывают достаточных усилий для его обмена

США не прикладывают достаточных усилий для обмена американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж в России. В этом Вашингтон обвинил адвокат иностранца Владимир Жеребенков, передает РИА Новости.

«Вопросы обмена решаются без нас, но я знаю, что вначале, сразу после приговора, американская сторона очень активно решала вопрос об обмене Пола. Мы были в посольстве и даже не стали сначала обжаловать приговор, чтобы не затормозить этот процесс», — сказал он.

Потом «почему-то американская сторона ушла в сторону», добавил юрист. «Видимо, какая-то высокая политика, выборы [президента США Джо] Байдена и так далее», — предположил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, назвал некорректными высказывания о содержании Эвана Гершковича и Пола Уилана без суда и следствия.

Гражданин США Пол Уилан был осужден в России за шпионаж в 2020 году и отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии.