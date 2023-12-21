В России назвали ответ на возможную конфискацию активов страны Западом

Депутат Кирьянов заявил об имеющихся способах РФ ответить на конфискацию активов

Депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с «Лентой.ру» высказался о потенциальном ответе Москвы на возможную конфискацию российских активов Западом. Кирьянов обвинил правительства западных стран в правовом нигилизме и предположил действия России в случае конфискации ее активов.

«У нас есть уже система, когда те доходы, которые как бы закреплены за фирмами западного происхождения, лежат на специальных счетах, и есть затруднения с выводом — по этим доходам пройдем», — сказал парламентарий.

Симметричный ответ может быть разным, вплоть до отчуждения какой-то государственной собственности недружественных стран, если она у нас есть. И, конечно, работа с теми компаниями, которые в своей материнской юрисдикции принадлежат недружественным странам Артем Кирьянов зампред комитета Госдумы по экономической политике

Он добавил, что в России внимательно следят за всеми инициативами западных политиков относительно судьбы российских активов.

«Здесь возникает вопрос о западных налогоплательщиках: что же такое делают их правительства, из-за чего бизнес терпит убытки? Думаю, что тут будет вполне понятное объяснение: не Россия эта начала, это не наша инициатива, мы совершенно не стремимся нарушать международное право», — пояснил Кирьянов.

Западные страны демонстрируют абсолютный правовой нигилизм, и это серьезно подрывает доверие к их экономикам Артем Кирьянов зампред комитета Госдумы по экономической политике

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что Россия будет принимать зеркальные меры в случае конфискации ее активов Западом. По словам министра, для симметричного ответа будут использованы средства, находящиеся в стране на так называемых счетах типа «С». «Это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — объяснил Силуанов.