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15:44, 21 декабря 2023Путешествия

Пассажир попытался пронести в самолет пули в детском подгузнике и попался

Пассажир попытался пронести в самолет пули и попался в аэропорту Нью-Йорка

Изображение: Transportation Security Administration / AP

Пассажир попытался пронести в самолет пули, спрятанные в детском подгузнике, и попался в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что мужчина, собиравшийся лететь в Чикаго, проходил досмотр на входе в авиагавань. В это время сканер заметил что-то странное в его багаже. Сотрудники службы безопасности обыскали вещи путешественника и нашли 17 пуль, завернутых в подгузник. Сначала мужчина отрицал, что они принадлежат ему.

Пассажира обвинили в незаконном хранении боеприпасов и арестовали.

Ранее в декабре пассажир самолета попытался пронести на борт 160 почти задохнувшихся в багаже экзотических животных и попался таможенникам в аэропорту Лимы, Перу. Уточняется, что мужчина летел в неустановленную азиатскую страну.

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      Зарина Дзагоева
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