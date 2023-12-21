Полиция Чехии связала стрельбу в Праге с трагедией в брянской гимназии

CTK: полиция подтвердила авторство и записи канала стрелка в университете Праги

МВД Чехии подтвердило авторство и записи канала стрелка в Карловом университете Праги, который был вдохновлен трагедией в брянской гимназии и стремился «повторить и превзойти» это преступление. Об этом со ссылкой на главу чешского правоохранительного ведомства Вита Ракушана сообщает CTK.

«В настоящий момент отсутствуют какие бы то ни было свидетельства, что это событие как-либо связано с международным терроризмом», — заявил глава полиции Чехии Ракушан.

Канал стрелка был создан 9 декабря, где автор по-русски писал, что этот ресурс станет его дневником. 10 декабря он опубликовал заметку, в которой сообщил, что на его преступный замысел повлияла школьница, которая 7 декабря открыла стрельбу в брянской гимназии.

Мужчина, открывший огонь, покончил с собой. Как сообщает Lidovky, полиция объявила в розыск возможного сообщника стрелка 1999 года рождения. Как писал Mash, стрелка зовут Давид Козак.