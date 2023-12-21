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19:21, 21 декабря 2023Экономика

Россиянам назвали минимальную цену красной икры

ВАРПЭ: килограмм красной икры в России не может стоить меньше 6,3 тысячи рублей

Фото: Unsplash

Цена легальной красной икры с Камчатки в рознице Москвы не может быть ниже 6,3 тысячи рублей за килограмм, следует из подсчетов Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), на которые ссылается РБК.

По словам президента организации Германа Зверева, килограмм икры, проданный производителем за три тысячи рублей, не может стоит дешевле 6334 рубля в федеральных торговых сетях. Согласно данным ВАРПЭ, основную прибавку к оптовой цене в 2111 рублей дает наценка трейдеров, дистрибьюторов и торговых точек.

При этом отмечается, что в регионах продукт стоит дороже. Например, за 140-граммовую банку икры в столице просят 560, а в Костроме уже 600 рублей. «С моей точки зрения, самая главная проблема сейчас в резком различии стоимости икры между Москвой и провинциальными городами», — прокомментировал Зверев ситуацию на рынке.

Ранее сообщалось, что производство красной икры в России достигло максимума с 2010 года. увеличившись по сравнению с 2022-м сразу в 2,6 раза. В ноябре оптовые цены на красную икру на Дальнем Востоке резко упали — стоимость икры горбуши обвалилась на 25 процентов в годовом выражении, до 3,5 тысячи рублей за килограмм оптом. Икру кеты некоторые оптовики продают по цене на 12 процентов ниже, чем в ноябре прошлого года, — по 3,5 тысячи рублей за килограмм.

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      Дмитрий Воронин
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