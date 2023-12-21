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11:06, 21 декабря 2023Путешествия

Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за одну фразу на борту самолета

Назвавшего себя террористом в самолете россиянина оштрафовали на 100 тыс. рублей

Фото: Unsplash

Ухтинский городской суд вынес обвинительный приговор россиянину, который напился и назвал себя террористом на борту самолета. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Уточняется, что инцидент произошел в ноябре 2023 года на рейсе УхтаМосква. Во время предполетной подготовки на просьбу бортпроводника занять свое место во избежание задержки 50-летний житель Коми ответил, что задержка будет в связи с тем, что он террорист. Затем мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сел в кресло и уснул.

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В публикации на сайте суда также говорится, что после этой фразы, сказанной пассажиром, командир воздушного судна вызвал на борт полицию, которая сняла нарушителя с рейса. Взрывчатых веществ у него не обнаружили. За свои действия мужчина был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Ранее россиянин в состоянии алкогольного опьянения сообщил сотрудникам полиции о готовящемся теракте в аэропорту Екатеринбурга и был пойман. Сначала мужчина напился в самолете, а после продолжил употреблять в ресторанах авиагавани.

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      Марина Черняк
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