В России назвали сложным строительство новых нефтеперерабатывающих заводов

Глава Минэнерго Шульгинов опроверг связь топливного кризиса с проблемами на НПЗ

Перед Россией в настоящее время стоит задача по модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) для увеличения глубины переработки. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил министр энергетики Николай Шульгинов, передает РИА Новости.

По его словам, построить такой завод с нуля сложно, это очень дорогое удовольствие, хотя они стране необходимы. Поэтому сейчас важнее добиться максимума от существующих предприятий, для чего и нужно устанавливать новое оборудование.

Глава Минэнерго опроверг мнение о том, что топливный кризис, наблюдавшийся в стране в конце лета и начале осени этого года, объясняется проблемами на НПЗ. По его словам, проблемы были связаны со снижением курса рубля и дисконтов на российскую нефть. Вместе с тем он подчеркнул, что избежать проблем в будущем можно только за счет увеличения нефтепереработки.

Ранее стало известно, что российские власти готовят ряд мер для помощи нефтеперерабатывающим предприятиям, в том числе речь идет о снижении требований к запчастям. Подавляющая часть сложного оборудования закупалась за рубежом, но после начала боевых действий на Украине все поставки были остановлены или сильно осложнились.

Конструкторской документации на запчасти у российских компаний тоже нет, поэтому единственным выходом является обратный инжиниринг, то есть разработка детали заново. Действующее законодательство запрещает использование такого оборудования на НПЗ в целях безопасности, поэтому правительство намерено ослабить требования.

Власти обратили внимание на растущий дефицит топлива во втором полугодии 2023 года. К сентябрю перебои наблюдались в десятках регионов страны, в том числе горючее не могли купить аграрии. Для решения проблемы правительство временно запретило свободный вывоз нефтепродуктов, после чего постепенно снимало ограничения.