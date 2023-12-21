Сослуживцы погибшего в Марьинке бойца начали выполнять его последнюю просьбу

Сослуживцы бойца Рудакова приехали к его семье, выполняя его последнюю просьбу

Сослуживцы погибшего в боях за Марьинку российского военного Романа Рудакова начали выполнять его последнюю просьбу. Репортаж показал телеканал «Россия-1».

Однополчане приехали к семье бойца в Батайске Ростовской области и предложили его родне свою помощь. С собой они привезли камень из подвала, на котором военнослужащий оставил последнее послание.

Мать Романа решила передать этот камень на реставрацию, чтобы потом он был установлен на территории воинской части, где расквартирован 103 мотострелковый полк 150 дивизии, в которой служил ее сын.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу приказал выполнить последнюю просьбу Рудакова. В военном ведомстве отметили, что боец погиб, приняв вместе с товарищами неравный бой.

Перед смертью он на стене здания написал послание тому, кто его найдет с просьбой позаботиться о его семье. Молодому человеку было 22 года.

