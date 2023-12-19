Шойгу приказал выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке бойца

Шойгу приказал исполнить просьбу военного Рудакова, чью надпись нашли в Марьинке

Министр обороны России Серей Шойгу приказал выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, погибшего в Марьинке. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В военном ведомстве отметили, что боец погиб, приняв вместе с товарищами неравный бой. Перед смертью он на стене здания написал послание тому, кто его найдет с просьбой позаботиться о его матери, сестре и брате в городе Батайске Ростовской области.

Рудакову было неполных 22 года. Послание на камне будет сохранено и выставлено в штабе части, в которой служил погибший боец