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06:18, 19 декабря 2023Россия

Шойгу приказал выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке бойца

Шойгу приказал исполнить просьбу военного Рудакова, чью надпись нашли в Марьинке

Фото: @RT_russian

Министр обороны России Серей Шойгу приказал выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, погибшего в Марьинке. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В военном ведомстве отметили, что боец погиб, приняв вместе с товарищами неравный бой. Перед смертью он на стене здания написал послание тому, кто его найдет с просьбой позаботиться о его матери, сестре и брате в городе Батайске Ростовской области.

Рудакову было неполных 22 года. Послание на камне будет сохранено и выставлено в штабе части, в которой служил погибший боец

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      Марина Совина
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