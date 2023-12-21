Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:17, 21 декабря 2023Бывший СССР

США взяли на себя ядерную безопасность Украины

Госинспекция по ядерной безопасности Украины рассказала о новом договоре с США

Фото: Unsplash

Комиссия по ядерному регулированию (КЯР) Соединенных Штатов Америки и государственная инспекция по ядерной и радиационной безопасности Украины подписали меморандум о сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Об этом украинский ядерный регулятор сообщил в официальном пресс-релизе.

Со стороны Киева меморандум подписал главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков, а со стороны Вашингтона — председатель Комиссии ядерного регулирования США Кристофер Хенсон.

Договор направлен на передачу и внедрение американского опыта в сферу украинской атомной энергетики. Специалисты из КЯР США обучат украинских коллег надзору за безопасностью ядерных установок и оценке влияния на окружающую среду радиоактивных материалов.

Ранее Украинская национальная энергетическая компания «Энергоатом» получила первую партию ядерного топлива от поставщиков из США. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, энергоносители изготовила американская компания Westinghouse совместно с украинскими коллегами.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Африканская страна объявила о выходе из главной нефтяной организации мира. Вслед за этим цены на нефть рухнули

      Россиянкам назвали модную одежду на зиму

      Дайвер рассказал о 23 годах дружбы с огромной тигровой акулой

      Пьяный россиянин поджег жену из-за ее позднего возвращения домой

      Влияние ухода Анголы из ОПЕК на цену нефти оценили

      Суд отреагировал на иск Киркорова к властям Москвы из-за квартиры

      Генерал ВСУ возмутился растратой бюджета на благоустройство Киева

      В Германии закрыли проработавшее 240 лет российское консульство

      Премьер-министр Ирландии прокомментировал разговор с Вованом и Лексусом

      Орбан заявил о нежелании иметь общую границу с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости