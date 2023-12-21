США взяли на себя ядерную безопасность Украины

Госинспекция по ядерной безопасности Украины рассказала о новом договоре с США

Комиссия по ядерному регулированию (КЯР) Соединенных Штатов Америки и государственная инспекция по ядерной и радиационной безопасности Украины подписали меморандум о сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Об этом украинский ядерный регулятор сообщил в официальном пресс-релизе.

Со стороны Киева меморандум подписал главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков, а со стороны Вашингтона — председатель Комиссии ядерного регулирования США Кристофер Хенсон.

Договор направлен на передачу и внедрение американского опыта в сферу украинской атомной энергетики. Специалисты из КЯР США обучат украинских коллег надзору за безопасностью ядерных установок и оценке влияния на окружающую среду радиоактивных материалов.

Ранее Украинская национальная энергетическая компания «Энергоатом» получила первую партию ядерного топлива от поставщиков из США. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, энергоносители изготовила американская компания Westinghouse совместно с украинскими коллегами.