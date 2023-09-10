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15:40, 10 сентября 2023Бывший СССР

Украина получила первую партию ядерного топлива из США

Минэнерго Украины сообщило о получении первой партии ядерного топлива из США

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Украинская национальная энергетическая компания «Энергоатом» получила первую партию американского ядерного топлива от поставщиков из США. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко, его цитирует РИА Новости.

По словам чиновника, энергоносители для АЭС республики изготовила американская компания Westinghouse совместно с украинскими специалистами.

Аналогичные договоры правительство заключило с финскими, чешскими и словацкими производителями, чтобы «вообще заменить РФ в этом сегменте».

До начала 2022 года Украина использовала российское ядерное топливо для обслуживания реакторов на собственных электростанциях.

Ранее стало известно, что деньги на закупку такого вида энергоносителей Киеву будет выделять Лондон. На эти цели королевство выделит не менее 245 миллионов долларов.

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    Алевтина Запольская
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