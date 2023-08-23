Великобритания пообещала Украине деньги для закупки ядерного топлива

Reuters: Британия выделит Украине 245 миллионов долларов на ядерное топливо

Лондон пообещал выделить Киеву 245 миллионов долларов на закупку ядерного топлива у западных производителей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра по энергетической безопасности и климатической нейтральности Гранта Шэппса.

По его словам, топливо приобретут в том числе у британских компаний. «Великобритания будет гарантировать Украине сделку по экспортному финансированию на сумму 245 миллионов долларов для закупки ядерного топлива», — уточнил министр.

По данным Шэппса, деньги являются гарантом того, что ядерное топливо поступит на Украину через альтернативные источники. Одним из них он назвал компанию Urenco.

В марте в министерстве энергетики Украины рассказали о планах страны наладить производство ядерного топлива для атомных станций, которое в перспективе должно заменить российское, в том числе на европейском рынке.