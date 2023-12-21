Стало известно о получении Порошенко денег от властей Венгрии

Порошенко заявил о получении денег от Венгрии перед попыткой выезда с Украины

Бывший президент Украины и бизнесмен Петр Порошенко заявил о получении денег от властей Венгрии перед неудачной попыткой выезда из страны. Об этом пишет «Страна.ua».

Стало известно, что Порошенко указал в своей декларации получение от правительства Венгрии 37 миллионов евро. Операция датирована 24 ноября и заявлена бизнесменом как доход от процентов и погашения облигаций.

Журналисты отмечают, что бывший президент Украины получил деньги за неделю до неудачной попытки выезда в Польшу.

Ранее украинский политический эксперт Вячеслав Гладких заявил, что попытка выезда Порошенко с Украины была связана с планами начать кампанию по принуждению страны к миру. Гладких заявил, что к реализации плана причастен и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

1 декабря украинские пограничники отказались выпускать Порошенко за пределы Украины. Как заявлял бывший президент республики, он отправлялся в зарубежную командировку, подписанную спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.