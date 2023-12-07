Эксперт Гладких заявил, что Порошенко хотел принудить Украину к миру

Попытка выезда бывшего президента Украины Петра Порошенко была связана с планами начать кампанию по принуждению страны к миру, рассказал политический эксперт Вячеслав Гладких. Соответствующую запись о планах олигарха принудить Украину к миру эксперт опубликовал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, к реализации плана причастен и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: «Порошенко должен был доложить Орбану, а точнее, через Орбана другим заинтересованным лицам, которые, к сожалению, имеются не только в Москве, о своей готовности возглавить кампанию по принуждению Украины к миру. Опыт подписания капитулянтских Минских соглашений у него уже есть».

Эксперт добавил, что о планах Петра Порошенко свидетельствуют и заявления других украинских политиков. В качестве примера он привел бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Виктора Муженко и депутата Верховной Рады от возглавляемой олигархом партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее бывший президент Украины решил подать в суд на пограничников. Он заявил, что потребует возбудить уголовное дело в ответ на отказ выпустить в Польшу и США.