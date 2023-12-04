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17:25, 4 декабря 2023Бывший СССР

Не выпущенный за границу Порошенко решил подать в суд на пограничников

Не выпущенный за границу Петр Порошенко решил подать в суд на пограничников

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Не выпущенный за границу бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» и депутат Верховной Рады Петр Порошенко решил подать в суд на Государственную пограничную службу (ГПСУ), Службу безопасности (СБУ) и парламент республики. Об этом политик сообщил на брифинге политсилы, транслировавшемся на странице партии в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он заявил, что потребует возбудить уголовное дело в ответ на то, что его не выпустили в Польшу и США. При этом Порошенко допустил, что на подобное ограничение ГПСУ, СБУ и руководство Верховной Рады толкнули «отдельные лица офиса президента [Украины Владимира Зеленского]».

Экс-глава республики также уточнил, что намерен добиваться отмены постановления правительства и указа Зеленского, ограничивающих политическую деятельность украинских депутатов.

Ранее Порошенко отказались выпускать в зарубежную командировку, подписанную спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком. Кроме него за границу не выпустили еще трех депутатов парламента от партии «Европейская солидарность».

В СБУ пояснили, что запрет на выезд был связан с опасением российского вмешательства на встречах украинских политиков с пророссийски настроенными представителями иностранных государств.

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      Георгий Нестеров
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