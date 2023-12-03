Украина не пустила в командировку в США еще трех депутатов от партии Порошенко

Нардеп Гончаренко: Киев не отпустил трех депутатов партии Порошенко в США

Киев не отпустил еще трех депутатов Верховной рады от партии «Европейская солидарность», лидером которой является бывший глава украинского государства Петр Порошенко, в командировку в США. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Ранее за границу не выпустили самого Порошенко. Он заявил, что пограничники исполняли указание офиса президента Украины Владимира Зеленского, хотя решение о командировке в США и Польшу подписал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. При этом в Госпогранслужбе заявили, что подобный документ был аннулирован. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что политик намеревался встретиться с пророссийски настроенным премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поэтому ведомство рекомендовало властям отменить поездку.

По словам Гончаренко, офис президента Украины отказался подписать документы на поездку парламентариям Иванне Климпуш-Цинцадзе, Ирине Геращенко и Марии Ионовой.

Нардеп подчеркнул, что в Соединенных Штатах у его коллег были запланированы подтвержденные встречи в Конгрессе, Пентагоне, Госдепе и аналитических центрах.

При этом офис президента подписал командировку в США депутатам от партии «Голос» Александре Устиновой и Владимиру Цабалю. «Есть такая новая народная примета, когда ты дружишь с ОП, тогда все можно», — сыронизировал Гончаренко.

28 ноября сообщалось, что из Украины в США отправится «депутатский десант» в составе нардепов от «Слуги народа». Главным фокусом поездки является работа депутатов партии Владимира Зеленского с конгрессменами с целью убедить их продолжить поддержку Киева.