«Антиукраинская диверсия» Порошенко не выпустили за границу по указанию офиса Зеленского. Как это объяснили в СБУ?

СБУ объяснила, что Порошенко запретили выезд с Украины из-за встречи с Орбаном

Экс-лидера Украины, председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко не выпустили за границу для командировки в США и Польшу.

Он отметил, что решение о командировке было подписано председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, однако пограничники не пропустили политика. Порошенко считает, что сотрудники Госпогранслужбы действовали по указанию офиса президента страны Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что эти люди здесь не при чем, «преступные приказы» майору были спущены сверху.

Лидер «Европейской солидарности» рассказал, что у него было запланировано участие в саммите Международного демократического союза (IDU) в Вашингтоне, где он намеревался встретиться с республиканцами и демократами конгресса и добиться усиления финансовой и военной помощи Киеву. В Варшаве экс-президент планировал обсудить разблокирование границы польскими перевозчиками.

Это позиция офиса Владимира Зеленского. Это антиукраинская диверсия. Это не просто препятствование дипломатической работе всей моей команды. А, к сожалению, удар по обороноспособности Украины Петр Порошенко бывший президент Украины

Позднее было опубликовано видео разговора Порошенко с представителями Госпогранслужбы Украины. На контрольно-пропускном пункте машину политика остановил начальник КПП, который предъявил ему распоряжение украинского парламента о запрете на выезд. Посмотрев на документ, экс-президент назвал его фальшивым, обвинив пограничника в том, что тот срывает ему встречу на основании «филькиной грамоты».

Госпогранслужба объяснила отказ выпустить Порошенко решением об отмене командировок

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что Порошенко отказали в выезде из страны, поскольку в ведомстве имеется подтверждение отмены командировок в США и Польшу.

Чиновник напомнил, что на время действия военного положения народные депутаты имеют право пересекать границу только на основании соответствующих решений о служебных поездках.

В отношении народного депутата Порошенко у пограничников имеется подтверждение, что его командировка за границу отменена. Именно поэтому он был не пропущен через государственную границу Украины Андрей Демченко представитель Госпогранслужбы Украины

Украинский парламентарий Алексей Гончаренко рассказал, что ранее выданное председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком распоряжение о командировке Порошенко было аннулировано вице-спикером Александром Корниенко.

В июле депутат сообщал, что чиновникам и депутатам запретили выезд с Украины. Он пояснил, что по каждому, кто хочет покинуть страну, принимается отдельное решение офисом президента.

СБУ объяснила отказ выпустить Порошенко опасениями российского вмешательства

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что рекомендовала украинским властям не выпускать Порошенко из страны, опасаясь российского вмешательства.

По данным ведомства, политик планировал встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который «системно выражает антиукраинскую позицию» и предлагает снять санкции с России.

СБУ обратилась в офис президента, Кабмин и Верховную раду с предложением учитывать подобные сведения при согласовании и планировании заграничных командировок украинских делегаций.

Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату, который должен стать инструментом в руках российских спецслужб СБУ

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале рассказал, что украинские власти также не подписали командировку в США его коллегам Иванне Климпуш-Цинцадзе, Ирине Геращенко и Марии Ионовой. У них были подтвержденные встречи в Конгрессе, Пентагоне, Госдепе и аналитических центрах.

Порошенко не в первый раз отказали в выезде с Украины

27 мая прошлого года Порошенко уже отказывали в выезде с Украины. Пограничники развернули его автомобиль на КПП «Рава Русская» Львовской таможни, несмотря на то, что политик был включен в состав украинской делегации на Парламентской Ассамблее НАТО в Вильнюсе и должен был выступить на саммите «Европейской народной партии». На следующий день экс-президент вновь безуспешно попытался покинуть территорию страны.

Ирина Геращенко, депутат партии Порошенко в Верховной раде «Европейская солидарность», рассказала, что все командировки были согласованы и подписаны председателем Рады Русланом Стефанчуком, также у него есть приглашения от принимающей стороны.

Парламентарий уточнила, что политика не выпустили из Украины без объяснения причин. При этом, добавила она, офицеры Госпогранслужбы «несли какую чушь про поддельное или отмененное распоряжение».

Позднее стало известно, что экс-президент не смог покинуть страну из-за проблем с документами — на его копии распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке не считывался QR-код.

30 мая Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором попросил выпустить его за границу. В этот же день с третьей попытки политик смог выехать с Украины.

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, комментируя инцидент, посоветовал бывшему украинскому лидеру попросить политического убежища у президента России Владимира Путина.

