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В Раде прокомментировали отказ пропускать Порошенко через границу в Польшу

Депутат Рады Геращенко: Порошенко не пропустили через границу без объяснения причин
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший глава Украины Петр Порошенко должен принять участие в международных мероприятиях в качестве народного депутата и для этого пытался выехать из страны, однако его не пропустили пограничники. Об этом заявила депутат партии экс-президента «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передает РИА Новости.

По ее словам, Порошенко входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО, а также должен выступить на саммите «Европейской народной партии». Депутат отметила, что все командировки были согласованы, приглашения есть у главы Верховной рады. Она подчеркнула, что сегодня Порошенко не пропустили через границу в Польшу без объяснения причин. Пограничники на пункте пропуска несли какую чушь про «поддельное или отмененное распоряжение», рассказала Геращенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко пытался выехать из страны в Польшу для участия в Парламентской Ассамблее НАТО. Он пытался пересечь границу на пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни на своем личном автомобиле. В сети также были опубликованы кадры «разворота» экс-президента Украины на украинско-польской границе. На одном из снимков видно, так перед политиком стоит сотрудник погранслужбы на фоне магазина беспошлинной торговли.

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Марина Совина
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