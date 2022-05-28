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Появились кадры «разворота» Порошенко на украинско-польской границе

В сети появились кадры отказа пограничников выпустить Порошенко из Украины в Польшу

Фото: Shot

В сети появились кадры «разворота» экс-президента Украины Петра Порошенко на украинско-польской границе. Фотографии публикует Telegram-канал Shot.

На одном из снимков видно, так перед политиком стоит сотрудник погранслужбы на фоне магазина беспошлинной торговли.

Ранее сообщалось, что Порошенко пытался выехать из страны в Польшу для участия в Парламентской Ассамблее НАТО. Он пытался пересечь границу на пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни на своем личном автомобиле.

23 мая арестованный украинский политик Виктор Медведчук дал показания против Порошенко по делу о поставках угля из Донбасса. Медведчук заявил, что по просьбе Порошенко занимался вопросами вывода из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», а также согласовывал с руководством Украины поставки угля из республик Донбасса. «Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества — все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», — приводит Служба безопасности Украины (СБУ) слова Медведчука.

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Марина Совина
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