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На Украине сообщили о попытке Порошенко выехать в Польшу

Погранслужба Украины рассказала о попытке Порошенко выехать из страны в Польшу на машине
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко пытался выехать из страны в Польшу. Об этом сообщает погранслужба Украины, передает РИА Новости.

Согласно информации ведомства, Порошенко сейчас находится в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Отмечается, что он пытался покинуть страну на своем личном автомобиле марки Range Rover.

Ранее экс-президент Янукович предрек Украине потерю государственности и заявил, что она может пойти на полное слияние с Польшей. «Как ни больно мне сегодня об этом писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение», — написал Янукович, отметив, что речь идет не только о потерях территорий на юге и востоке страны. По мнению экс-президента, на западных границах Украины тоже «не все так просто».

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Марина Совина
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