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Порошенко не смог выехать с Украины для участия в Парламентской ассамблее НАТО

Экс-президент Украины Порошенко не смог выехать с Украины для участия в ассамблее НАТО

Фото: РИА Новости

Экс-президент Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз Петр Порошенко не смог выехать с Украины в ЕС для участия в Парламентской ассамблее НАТО из-за проблем с QR-кодом на границе. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Госпогранслужбе страны.

В ходе проверки копии распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке постоянной делегации Рады в Парламентской ассамблее НАТО сотрудниками пограничной службы не удалось установить ее действительность из-за того, что не считывался приложенный к документу QR-код.

Ранее стало известно, что Порошенко второй раз за сутки попытался уехать из страны после того, как его развернули на украинско-польской границе. Он планировал попасть на территорию соседней Польши на своем личном автомобиле. Источник утверждает, что Порошенко «выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными».

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Виктория Кондратьева
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