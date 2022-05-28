Порошенко второй раз за сутки попытался уехать с Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко во второй раз неудачно попытался выехать в Польшу

Бывший президент Украины Петр Порошенко второй раз за сутки попытался уехать из страны после того, как его развернули на украинско-польской границе. Об этом сообщает РИА Новости.

По последним данным, Порошенко находится на пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни, где его заметили при первой попытке покинуть страну. Он планировал попасть на территорию соседней Польши на своем личном автомобиле. Источник утверждает, что Порошенко «выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными».

О попытке Порошенко уехать стало известно в ночь с 27 на 28 мая. Украинские пограничники не выпустили из страны бывшего президента. Позднее в сети появились кадры, на которых видно, как перед политиком стоит сотрудник погранслужбы на фоне магазина беспошлинной торговли.

Порошенко был включен в состав украинской делегации на Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе и также должен был выступить на саммите «Европейской народной партии».